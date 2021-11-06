Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

19 миллионов прививок от Covid сделали в Украине за время пандемии

Суббота, 6 ноября 2021, 07:45
19 миллионов прививок от Covid сделали в Украине за время пандемии
фото КГГА

За весь период вакцинальной кампании в Украине сделано более 19 миллионов прививок.

Источник: данные Минздрава

Детали: За сутки 5 ноября 278 917 человек были вакцинированы против Covid-19.

Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего с 24 февраля проведено 19 127 846 прививок.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
Все новости...
Реклама: