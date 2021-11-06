19 миллионов прививок от Covid сделали в Украине за время пандемии

За весь период вакцинальной кампании в Украине сделано более 19 миллионов прививок.

Источник: данные Минздрава

Детали: За сутки 5 ноября 278 917 человек были вакцинированы против Covid-19.

Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы – 95 623 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

Всего с 24 февраля проведено 19 127 846 прививок.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с Covid-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

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