Украина расследует 20 эпизодов уничтожения окружающей среды в захваченном Россией Крыму

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя расследуются 20 эпизодов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды в оккупированном Крыму.

Источник: начальник управления надзора за соблюдением законов прокуратуры АР Крым и города Севастополя Сергей Турчин, которого цитирует Укринформ

Детали: Турчин рассказал о расследовании во время онлайн-дискуссии "Как привлечь к ответственности тех, кто уничтожает окружающую среду в оккупированном Крыму".

Прямая речь: "В частности, на сегодняшний день в производстве следователей, как полиции, так и СБУ, находятся 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование".

Детали: По его словам, для получения доказательной базы данных преступлений прокурорами непосредственно проводятся такие мероприятия как ежедневный мониторинг информации, доступной Интернете, отработка фактов, поступающих из государственных структур, например, Представительства президента Украины в Крыму, от общественных организаций и от других источников.

Как отметил Турчин, каждому факту нарушения экологического законодательства в оккупированном Крыму дается соответствующая оценка.

В частности, преступные действия квалифицируются по статьям от 236 (Нарушение правил экологической безопасности) до 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Отрабатываются факты по ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха) и другим статьям УК.

Как отметил представитель ведомства, в настоящее время следствие имеет лишь одну проблему в ходе расследования и получения доказательств совершения преступлений – отсутствие доступа к месту происшествия.

В то же время, в получении информации прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, которое имеет возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

Большим подспорьем в расследованиях Турчин назвал созданную в апреле этого года межведомственную рабочую группу, в которую входят представители органов власти, общественных организаций и правоохранительных структур.

Прямая речь: "Все полученные данные собираются и анализируются. С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний.

…Проблема в расследовании и получении доказательств состоит в том, что нет доступа к месту происшествия, прокуроры и следователи не могут непосредственно осмотреть место преступления, сделать какие-либо исследования, отобрать образцы, получить какие-то документы, например, о незаконно произведенном объеме добычи полезных ископаемых".