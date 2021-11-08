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В Днепропетровской области усилили карантин

Понедельник, 8 ноября 2021, 17:31

Из-за распространения COVID-19 в Днепропетровской области запретили работу развлекательных заведений с 22 до 6 утра, а в транспорт будут пропускать только с сертификатами о вакцинации.

Источник: первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов, сайт ДнепроОГА

Прямая речь Орлова: "Уровень заболеваемости за неделю вырос в 5 раз. Подавляющее большинство попадающих в реанимацию – не привиты. Именно поэтому предложили городам, общинам и территориям ввести дополнительные ограничения в сфере пассажирских перевозок".

Детали: В частности, с 11 ноября в Днепропетровской области предлагают ввести ограничения для пассажиров внутриобластного, междугороднего и городского транспорта. Включая метро, ​​трамваи, троллейбусы, электрички.

До этого ограничения касались транспорта межрегионального и межобластного сообщения.

Пассажиров будут пропускать с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом теста на коронавирус. Иммунизированными должны быть и водители.

Также на заседании рекомендовали запретить работу развлекательных заведений с 22:00 до 6:00.

Кроме того, студентов будут пропускать в общежития при наличии СОVID-сертификатов.

В противном случае им придется ехать домой и учиться дистанционно.

В настоящее время в области сделали почти 1 млн 800 тыс. прививок от COVID-19. Двумя дозами вакцинировали более 728 тыс. человек.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская областькарантинCovid-2019коронавирус
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