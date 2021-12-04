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В Польше заявили о задержании российского судна с пьяным экипажем

Суббота, 4 декабря 2021, 23:54
Иллюстративное фото, pixabay

Польские пограничники заявили о задержании российского судна "Руслана", которое плыло прямо на пляж острова Собешево в Гданском районе.

Источник: hromadske со ссылкой на ряд польских СМИ

Детали: Морская администрация заметила странные маневры судна и рассказала об этом пограничникам. Те сошли на борт судна и обнаружили, что экипаж пьян.

В Польше заявляют, что российское судно "Руслана", владельцем и оператором которого является ООО "Трансфлот" из Санкт-Петербурга, в 4 утра 4 декабря чуть не село на мель на берегу острова Собешево.

Судно шло из Клайпеды (Литва) в гданский Северный порт, но отклонилось от курса и направлялось в сторону пляжа.

Судно двигалось со скоростью около 11 узлов (около 20 км/ч) и не отвечало на радиозапросы польской береговой службы.

В конце концов, российское судно совершило крутой поворот примерно в километре от пляжа.

Представительница Морского управления Магдалена Кержковская рассказала, что о подозрительных маневрах решили предупредить пограничников.

Служащие пограничной службы поднялись на борт российского судна, рассказал спикер морской пограничной службы в Гданьске Анджей Юзвяк. Они обнаружили, что экипаж был пьян: у капитана было почти промилле алкоголя, у двух офицеров – около 1,5 промилле.

В настоящее время судно задержано на якорной стоянке порта Гданьска. На его борту находятся инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы.

Темы: ПольшаРосcия
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