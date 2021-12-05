Полицейский врезался в "Таврию", два человека погибли

Правоохранители Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого получил травмы один человек, и еще два человека погибли. Инцидент произошел с участием сотрудника полиции.

Источник: полиция Киевщины в Facebook

Подробности: Сообщается, что 4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия".

В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.

Полицейский был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Дословно: "В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция же всячески способствует работникам ДБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту".