Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полицейский врезался в "Таврию", два человека погибли

Воскресенье, 5 декабря 2021, 12:19
Знак аварийной остановки, Фото FIFO

Правоохранители Киевщины устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого получил травмы один человек, и еще два человека погибли. Инцидент произошел с участием сотрудника полиции.

Источник: полиция Киевщины в Facebook

Подробности: Сообщается, что 4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия".

В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.

Полицейский был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Дословно: "В настоящее время полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция же всячески способствует работникам ДБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту".

Смертельное ДТП с участием полицейского
Смертельное ДТП с участием полицейского
Фото полиции Киевской области

Украинская правда
Темы: ДТПполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости среды и ночи: подробности разговора Путина и Байдена, вакцинация в Украине

Байден о размещении войск США в Украине в случае вторжения РФ: "Не рассматривается"

В Индии разбился вертолет, среди погибших министр обороны

"Динамо" завершает Лигу Чемпионов поражением в Португалии

Верещук предлагает повысить стипендию до 6,5 тысяч студентам с оккупированных территорий

Генсек НАТО после разговора Байдена с Путиным надеется, что Россия не нападет на Украину

Все новости...
ДТП
Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы: опасное вещество перекачивали
Смертельная ДТП в Кривом Роге: сбили маму с ребенком
ГБР не признается, допросило ли Трухина: подозрение в резонансном ДТП никому не объявлено
Последние новости
08:38
МОЗ: Более 26 миллионов прививок против Covid сделано в Украине
08:25
12 376 больных и 465 умерших от Covid за сутки зарегистрировали в Украине
08:00
Главные новости среды и ночи: подробности разговора Путина и Байдена, вакцинация в Украине
07:36
CPJ: В 2021 году количество заключенных журналистов достигло рекорда
07:11
Российские оккупанты шесть раз срывали "тишину" на Донбассе
06:19
Сенат США отклонил требование Байдена насчет вакцинации работников частных компаний
05:30
В Украину на этой неделе поступит последний транш военной помощи от США
04:48
Германия — лидер в Европе по распространенности COVID-19
03:45
В Англии усиливают Covid-ограничения на фоне распространения "Омикрона"
02:45
Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали
Все новости...