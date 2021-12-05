Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна
Воскресенье, 5 декабря 2021, 18:53
Президент Владимир Зеленский убежден, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня.
Источник: Зеленский на торжествах по случаю Международного дня волонтера на территории комплекса "Мистецький Арсенал" в Киеве, сообщает сайт президента
Прямая речь: "Ибо невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой мгновенно становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных".
Детали: По словам Зеленского, украинцы всегда помогали друг другу в беде, но в 2014 году понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами.
После выступления президент вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.
Украинская правда