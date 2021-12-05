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Зеленский о волонтерах: Невозможно победить войско, численность которого неизвестна

Воскресенье, 5 декабря 2021, 19:53
фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня.

Источник: Зеленский на торжествах по случаю Международного дня волонтера на территории комплекса "Мистецький Арсенал" в Киеве, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Ибо невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой мгновенно становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных".

Детали: По словам Зеленского, украинцы всегда помогали друг другу в беде, но в 2014 году понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами.

После выступления президент вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.

Украинская правда
Темы: Зеленскийволонтеры
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