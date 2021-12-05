Страшное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице

В результате ДТП в Житомирской области погибли отец и двое детей, а мать с тяжелыми травмами попала в больницу.

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Дословно: "Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек — отца и детей — мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице".

Детали: По его словам, в 17:41 на 141 км трассы М-06 "Киев — Чоп", предварительно, женщина-водитель, управляя авто Daewoo Lanos, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте происшествия.

Белошицкий среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.