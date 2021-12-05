Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Страшное ДТП в Житомирской области: погибли отец и дети, мать в больнице

Воскресенье, 5 декабря 2021, 22:16
фото: патрульная полиция

В результате ДТП в Житомирской области погибли отец и двое детей, а мать с тяжелыми травмами попала в больницу.

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

 

Дословно: "Сегодняшнее страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек — отца и детей — мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице".

Детали: По его словам, в 17:41 на 141 км трассы М-06 "Киев — Чоп", предварительно, женщина-водитель, управляя авто Daewoo Lanos, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте происшествия.

Белошицкий среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля.

 

Украинская правда
Темы: ДТПЖитомирская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: США могут уговаривать Украину на частичную автономию Донбасса. В ОП ответили

Как получить и где потратить "ковидную тысячу": подробная инструкция

В Генштабе РФ уверяют, что не планируют вторжение в Украину

фотоКабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА

Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря

В Украине с пятницы запретят одноразовые пластиковые пакеты

Все новости...
ДТП
Полицейский врезался в "Таврию", два человека погибли
Автоцистерна с аммиаком перевернулась вблизи Винницы: опасное вещество перекачивали
Смертельная ДТП в Кривом Роге: сбили маму с ребенком
Последние новости
16:51
ИНФОГРАФИКАМеньше половины украинцев верят, что Украину втянут в кризис на белорусской границе
16:50
Зеленский наградил орденом президента УЕФА
16:27
Штраф до 3600 евро и исключения: Австрия представила детали обязательной вакцинации
16:22
СМИ: Госдеп дал понять Киеву, что в ближайшие 10 лет Украине НАТО не светит
16:21
Саакашвили утверждает, что доказательством его вины выдвигают его поход "с Ющенко в баню"
16:16
Зеленский рассказал президенту УЕФА, что Украина хочет принять матч Суперкубка
16:15
Суд заочно арестовал Галантерника
16:05
Казахский производитель асбеста заинтересовался украинскими недрами
16:05
Страны ЕС утвердят 9-месячный срок COVID-сертификатов для путешествий – СМИ
16:05
В России заявили, что переговоры в ТКГ "зашли в тупик"
Все новости...