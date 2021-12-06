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Синоптики объявили штормовое предупреждение: туман и опасность лавин

Понедельник, 6 декабря 2021, 11:56

Из-за тумана в Киевской области и из-за опасности лавин в украинских Карпатах синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Украинский гидрометцентр, КГГА

Детали: В частности, в Киевской области и Киеве в ближайшее время с сохранением до конца суток 6 декабря и ночью, утром 7 декабря туман, видимость 200-500 м.

 

Сообщается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, поэтому синоптики объявили І уровень опасности.

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Кроме того, 6-7 декабря – на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в среднегорье Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Украинская правда

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Темы: погодаКарпатыКиев
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