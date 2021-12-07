По распространению Covid в Европе лидируют Великобритания и Германия

5 декабря в мире диагностировали почти 448 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Германия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Германии.

В частности, в США зафиксировали более 88 тысяч, в Британии – более 51 тысячи и в Германии – более 39 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Венгрия. Украина – на 19 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, США, Венгрии.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Венгрия, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 240 234 180 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 277 598 смертей от COVID-19.

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