Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

По распространению Covid в Европе лидируют Великобритания и Германия

Вторник, 7 декабря 2021, 06:28
фото: Эльдар Сарахман, УП

5 декабря в мире диагностировали почти 448 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Германия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Германии.

В частности, в США зафиксировали более 88 тысяч, в Британии – более 51 тысячи и в Германии – более 39 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Венгрия. Украина – на 19 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в России, США, Венгрии.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия и Германия.

 

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Венгрия, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 240 234 180 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 277 598 смертей от COVID-19.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА

Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря

Глава посольства США анонсировала санкции против коррупционеров из Украины

уточненоСБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar

видео День рождения на госдаче: журналисты выяснили, кто приезжал поздравлять Ермака

Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине

Все новости...
коронавирус
Ляшко: Усиление карантина на новогодние праздники не планируется
Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу
В ЕС надеются к середине 2022 года вакцинировать от коронавируса 70% населения мира
Последние новости
14:01
Кабмин согласовал назначение действующего работника СБУ на главу Закарпатской ОГА
13:45
Приземление самолета с Протасевичем совершал офицер КГБ – СМИ
13:43
Чтобы получить "тысячу Зеленского" до Нового года, необходимо подать заявку до 29 декабря
13:40
В Украине с пятницы запретят одноразовые пластиковые пакеты
13:37
Хотели набить купола на свинье: киевский тату-салон оказался в центре зооскандала
13:37
Кабмин хочет ввести наказание за отрицание агрессии России политиками
13:16
В Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы
12:53
Глава посольства США анонсировала санкции против коррупционеров из Украины
12:50
Символ изменений: у Pantone назвали главный цвет 2022 года
12:48
В "Укргаздобыче" планируют сменить руководителя
Все новости...