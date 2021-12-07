В Киеве после выходных резкий скачок больных Covid

За сутки 6 декабря в столице зафиксировали 1 270 новых случаев коронавируса, что почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки, 31 больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 270 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 31 летальный случай от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (188), Дарницком (180) и Соломенском (175) районах.

Госпитализировали 104 больных коронавирусом и 89 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 307 282 подтвержденных случая коронавируса, 7 736 больных умерли, преодолели вирус 270 462 жителя столицы, из них 1 877 за минувшие сутки.

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