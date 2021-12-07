Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве после выходных резкий скачок больных Covid

Вторник, 7 декабря 2021, 10:30
В Киеве после выходных резкий скачок больных Covid
Фото КГГА

За сутки 6 декабря в столице зафиксировали 1 270 новых случаев коронавируса, что почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки, 31 больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 270 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 31 летальный случай от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (188), Дарницком (180) и Соломенском (175) районах.

Госпитализировали 104 больных коронавирусом и 89 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 307 282 подтвержденных случая коронавируса, 7 736 больных умерли, преодолели вирус 270 462 жителя столицы, из них 1 877 за минувшие сутки.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: