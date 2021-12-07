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Премьер Британии пообещал всеми инструментами предотвращать агрессию РФ против Украины

Вторник, 7 декабря 2021, 10:31
Премьер Британии пообещал всеми инструментами предотвращать агрессию РФ против Украины
Борис Джонсон. Фото Getty Images

Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты, чтобы предотвратить любую агрессию России против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в беседе с лидерами США, Италии, Франции и Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение британского правительства.

"Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении на сайте британского правительства во вторник.

Отмечается, что лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности Украины.

Лидеры согласились, что недавние встречи G20 и министров иностранных дел НАТО были полезными форумами для обсуждения этого вопроса. Они отметили необходимость обеспечения единого фронта перед лицом российских угроз.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.

Перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения РФ обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину – в новом видео от "ЕвроПравды".

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Темы: ВеликобританияРосcияУкраина
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