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В Кремле заявили, что не стоит ждать прорыва от переговоров Байдена и Путина

Вторник, 7 декабря 2021, 11:45
В Кремле заявили, что не стоит ждать прорыва от переговоров Байдена и Путина
Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

В Кремле заявили, что разговор президентов США и РФ, который состоится во вторник в формате видеоконференции, будет рабочим и от него не нужно ждать прорывов.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Не нужно ожидать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который проводится в очень сложный период", – сказал Песков.

Он напомнил слова Путина о том, что Россия ищет "добрые, предсказуемых отношения" с США. Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его беспокойство и дать разъяснения, отметил представитель Кремля.

"Путин готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и обеспокоенность друг друга", – сказал Песков, добавив, что российский лидер будет находиться в Сочи во время переговоров.

Песков также сказал, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых санкций, о которых заявляли зарубежные СМИ.

"Я не стал бы на это реагировать, много сейчас публикуется и правдивого, и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений от Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", – сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину – в новом видео от "ЕвроПравды".

Читайте подробнее: Защитить Украину: как в НАТО договорились сдерживать РФ от вторжения на Донбасс, а также: Угрозы РФ и крымское наступление Украины: как Киев и Москва дрались на полях ОБСЕ.

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Темы: РосcияСШАУкраина
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