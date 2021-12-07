Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-советник Трампа призвал страны НАТО разместить войска в Украине на ротационной основе

Вторник, 7 декабря 2021, 12:04
Экс-советник Трампа призвал страны НАТО разместить войска в Украине на ротационной основе
фото: getty images

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы удерживать Россию от военных действий.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" 6 декабря, сообщает "Европейская правда".

Болтон, работавший под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, также заявил, что Соединенные Штаты Америки должны присылать Украине больше летального оружия на фоне беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну.

"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники признают это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон, являющийся сторонником использования американской военной силы.

Болтон заявил, что нынешние перемещения российских войск и оружия "согласуются" с запланированной военной эскалацией в Украине. Хотя, сказал он, до сих пор неясно, отдал ли Путин приказ о вторжении.

Президент США Джо Байден проведет видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря, чтобы обсудить наращивание российских войск у границ Украины.

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОоружиеУкраинаДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Члены НАТО согласились тратить на оборону от 2% ВВП – СМИ
НАТО готовит исключение для оборонных расходов Люксембурга – СМИ
Посол США при НАТО не видит изменений в отношении Альянса к Грузии
Последние новости
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
Все новости...
Реклама: