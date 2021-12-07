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Экс-советник Трампа призвал страны НАТО разместить войска в Украине на ротационной основе

Вторник, 7 декабря 2021, 13:04
фото: getty images

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО разместить войска в Украине на ротационной основе, чтобы удерживать Россию от военных действий.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" 6 декабря, сообщает "Европейская правда".

Болтон, работавший под руководством тогдашнего президента Дональда Трампа с 2018 по 2019 год, также заявил, что Соединенные Штаты Америки должны присылать Украине больше летального оружия на фоне беспокойства, что Россия может вскоре прибегнуть к масштабному вторжению в страну.

"Нам нужно… убедиться, что цена будет настолько высокой, что Путин и его советники признают это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными", – сказал Болтон, являющийся сторонником использования американской военной силы.

Болтон заявил, что нынешние перемещения российских войск и оружия "согласуются" с запланированной военной эскалацией в Украине. Хотя, сказал он, до сих пор неясно, отдал ли Путин приказ о вторжении.

Президент США Джо Байден проведет видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря, чтобы обсудить наращивание российских войск у границ Украины.

Ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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Темы: НАТОоружиеУкраинаДонбассРосcия
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