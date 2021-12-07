Будущий канцлер Германии предупредил о неприемлемости новой угрозы РФ для Украины

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских войск на границе с Украиной.

Свое мнение он озвучил на пресс-конференции во вторник после подписания коалиционного соглашения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Шольц сказал, что безопасность и сотрудничество в Европе предусматривают принципы, согласованные в рамках политики разрядки, которые продолжают действовать до сих пор.

"Это включает неприкосновенность границ. Очень важно, чтобы никто не перелистывал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы", - сказал Шольц.

По его словам, за перемещением войск на границе с Украиной с большой обеспокоенностью наблюдают из Германии, Европы и США.

"Поэтому должно быть очень, очень понятно, что ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза Украине", - сказал он.

По словам Шольца, эту общую позицию выскажет президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что немецкий парламент утвердит Олафа Шольца новым канцлером вместо Ангелы Меркель 8 декабря.

Напомним, Белый дом и Кремль подтвердили проведение разговора лидеров США и России в формате видеовстречи 7 декабря.

Перед видеоконференцией с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения РФ обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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