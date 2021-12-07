Органы здравоохранения Испании приняли решение начать кампанию вакцинации от коронавируса детей от 5 до 11 лет с 15 декабря.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Комиссия по вопросам общественного здоровья одобрила прививку детей до 12 лет во вторник после того, как вакцина Pfizer для этой группы населения была подтверждена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Кампания начнется с первых доз, запланированных на 13 декабря: оттуда их распределят между общинами, которые смогут начать процесс вакцинации 15 декабря.

В период с этого месяца по январь власти предоставит 3,2 миллиона вакцин, которых будет достаточно, чтобы сделать первую дозу прививки практически всем детям в возрасте от 5 до 11 лет (3,3 миллиона). Вторая доза будет предложена через восемь недель.

Возрастная группа до 12 лет была единственной возрастной группой, для которой в Испании еще не началась кампания вакцинации, и она также имеет самый высокий уровень заболеваемости: 412 случаев на 100 000 жителей, что почти вдвое превышает средний показатель по Испании (248) и более чем втрое больше, чем у подростков (133) или старше 80 лет (125).

После детей следующие группы с наибольшим количеством выявленных случаев – это группы от 30 до 50 лет, совпадающие с возрастом большинства родителей этих детей.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены "подумать об обязательной вакцинации" на фоне распространения новых случаев штамма "Омикрон".

Австрия первой в ЕС объявила о намерении ввести обязательную вакцинацию с февраля. Греция во вторник заявила, что сделает обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет.

В то же время в Испании отказались от идеи Брюсселя об обязательной вакцинации.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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