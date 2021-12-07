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За сожженный флаг Украины юноша получил год тюрьмы с отсрочкой

Вторник, 7 декабря 2021, 14:42
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА UNSPLASH

Юноша, поджегший государственный флаг Украины и выложивший соответствующую фотографию в сеть, получил год тюрьмы с испытательным сроком.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: 17-летний юноша признан виновным в публичном надругательстве над государственным флагом Украины.

Прокурорами в суде доказали, что 7 августа 2021 года житель Мариуполя поджег в лесополосе на территории Кальмиусского района государственный флаг Украины, после чего выложил его фото в одной из социальных сетей.

Приговором суда несовершеннолетнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, если в течение года он не докажет свое исправление.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьсуд
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