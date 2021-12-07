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ЕС продлит экономические санкции против РФ, новых ограничений пока не будет - СМИ

Вторник, 7 декабря 2021, 13:49
ЕС продлит экономические санкции против РФ, новых ограничений пока не будет - СМИ
Европейский совет. иллюстративное фото из Википедии

Лидеры Евросоюза на саммите на следующей неделе утвердят продление экономических санкций против России, введенных в 2014 году, еще на шесть месяцев.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"На этом этапе лидеры ЕС на следующей неделе на заседании Европейского совета продлят действие экономических санкций против России еще на 6 месяцев без особых или каких-либо дискуссий", - написал журналист в Twitter.

По его информации, над новыми санкциями в ЕС работа пока не идет. Тем не менее лидеры планируют обсудить на встрече вопросы Украины и Беларуси.

Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.

Между тем Украина, а также Литва и Польша призывают международное сообщество усилить санкции против России на фоне накопления российских войск вокруг украинских границ.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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Темы: санкцииЕСРосcия
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