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Глава Еврокомиссии: ЕС готов расширить действующие и ввести новые санкции против России

Вторник, 7 декабря 2021, 15:50
Глава Еврокомиссии: ЕС готов расширить действующие и ввести новые санкции против России
GETTY IMAGES

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила Россию о расширении существующих санкций и готовности ЕС принять дополнительные ограничительные меры в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом она сказала в своем обращении на ежегодной конференции послов, сообщает "Европейская правда".

"В этом контексте мы также должны говорить о перемещении российских войск и их массивном наращивании вдоль восточной границы Украины. Я хочу еще раз подчеркнуть полную и непреклонную поддержку Украины со стороны ЕС перед лицом этой агрессии против ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила глава Европейская комиссия.

Она подчеркнула, что ЕС будет соответствующим образом реагировать на любые дальнейшие агрессивные действия России, в том числе нарушения международного права или любые другие злонамеренные действия, предпринятые против Евросоюза или его соседей, включая Украину.

"Этот ответ примет форму решительного наращивания и расширения существующих режимов санкций. К тому же мы готовы принять дополнительные ограничительные меры. Мы будем делать это по согласованию с нашими единомышленниками", - сказала она.

"Чтобы быть предельно ясными: мы хотели бы конструктивно взаимодействовать с Москвой, но это зависит от них. В настоящее время именно осознанный выбор и агрессивные действия России продолжают дестабилизировать безопасность в Европе", – добавила Урсула фон дер Ляен.

7 декабря президент США проведет видеопереговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне обеспокоенности Запада новым мощным наращиванием российских войск вокруг Украины.

Перед видеоконференцией с Путиным Байден обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц 7 декабря предупредил о неприемлемости новой угрозы РФ для Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в случае военного вторжения РФ обсуждается жесткий набор мер, вплоть до отключения платежной системы SWIFT.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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Темы: ЕврокомиссиясанкцииРосcияЕС
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