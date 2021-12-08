"Сплошная головная боль": Украина потроллила Россию в Твиттере

На фоне информации об усилении агрессии России по Украине официальная учетная запись Украины в Твиттере потроллила государство-агрессор.

Источник: твит от 7 декабря

Детали: В сообщении содержится мем, в котором говорится, что жизнь рядом с Россией - это сплошная головная боль.

Подписи на картинке показывают разные типы боли: мигрень, боль от повышенного давления, от стресса и от жизни рядом с Российской Федерацией – то есть тотальная.

По состоянию на утро среды твит набрал более 146,5 тысяч лайков и более 32 тысяч ретвитов.

Напомним: 7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, они длились более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

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Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину