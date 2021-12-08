В Киеве более 1,5 тысяч случаев Covid-19 и 26 смертей

В столице обнаружили за минувшие сутки 1519 больных коронавирусом, 26 человек скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на своей странице Facebook

Прямая речь: "1519 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 26 человек умерли.

Всего за период пандемии в Киеве 7762 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 308 801".

Детали: В частности, заболели за прошедшие сутки: 843 женщины в возрасте от 18 до 94 лет и 573 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет. А также 49 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 54 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди умерших: 15 женщин от 37 до 94 лет и 11 мужчин от 43 до 83 лет.

В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом и 80 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1775 человек. В целом коронавирус преодолели 272 237 жителей столицы.

Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 318, в Днепровском – 220, в Дарницком и Святошинском районах столицы – по 165 случаев.