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Киев отреагировал на разговор Байдена и Путина: Сигналы на сдерживание и деэскалацию

Среда, 8 декабря 2021, 12:46
Киев отреагировал на разговор Байдена и Путина: Сигналы на сдерживание и деэскалацию
Дмитрий Кулеба. фото КМУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что видео-встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 7 декабря сделала возможным "сдерживание и деэскалацию".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это первая официальная реакция Украины после разговора лидеров.

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он выразил убежденность, что Путин "услышал очень четкие и сильные сигналы по поводу эскалации, которую осуществляет Россия вдоль границы с Украиной и в регионе в целом".

"Сейчас, поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет - это эффективно воплощать в себя комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать ее от дальнейшей военной эскалации", - сказал глава МИД, добавив, что для этого ведется тесное сотрудничество с союзниками "по обе стороны Атлантического океана".

Дмитрий Кулеба отметил также, что ожидаемый разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в четверг позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России и "реанимации" Нормандского формата.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

В Белом доме сообщили, что Байден предупредил Кремль о серьезных "экономических и других мерах", если Путин прибегнет к дальнейшей военной эскалации.

Путин, в свою очередь, повторил свои претензии по расширению НАТО и требование не принимать Украину или других соседей РФ в Альянс.

Советник безопасности Байдена рассказал, что президент США ответил на это отказом. Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Темы: БайденПутинУкраинаМИД
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