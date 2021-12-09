Семь миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали

В результате взрыва в Мали погибли семь миротворцев ООН, еще трое были серьезно ранены.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя ООН Стефана Дужаррика

Детали: Колонна материально-технического снабжения взорвалась на самодельном взрывном устройстве между городами Дуэнца и Севари.

Это район, где действуют группы, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", но ни одна группа не взяла на себя ответственность.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение на колонну и призвал власти Мали не жалеть усилий по установлению виновных в этих нападениях, чтобы они могли быть немедленно привлечены к ответственности.

Миротворческая миссия ООН, известная как MINUSMA, развернула более 13 тысяч военнослужащих для сдерживания насилия на севере и в центре страны. С 2013 года из нее погибли более 230 человек, что делает ее наиболее смертоносной из более чем десятка миротворческих миссий ООН.