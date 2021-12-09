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Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине

Четверг, 9 декабря 2021, 10:00
Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине
Олаф Шольц, фото Getty Images

В одном из своих первых интервью в должности канцлера Германии Олаф Шольц сказал, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

Об этом Шольц рассказал в среду, 8 декабря, в интервью Welt-TV, сообщает "Европейская правда", его цитирует агентство DPA.

"У нас очень четкая позиция: мы хотим, чтобы все уважали неприкосновенность границ", – отметил Олаф Шольц.

Он добавил, что Германия и ее союзники делают все возможное во избежание такой эскалации.

"Все понимают, что в противном случае будут последствия, но сейчас нужно сделать все, чтобы все оставалось так", - сказал он.

На вопрос, придерживается ли он как бывший канцлер Герхард Шредер, мнения о необходимости запуска газопровода "Северный поток-2", Шольц ответил, что существует упорядоченная процедура, и свое решение примет Федеральное сетевое агентство.

По его словам, все стремятся к тому, чтобы в Украине не было вооруженных столкновений.

Напомним, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заверил, что Байден не делал никаких уступок и не давал обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Переговоры Байдена и Путина в формате видеовстречи состоялись 7 декабря и продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

Больше на эту тему читайте в статье: Несколько дней на размышления для Путина: детали договоренности президентов США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

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Темы: ШольцГерманияРосcияУкраина
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