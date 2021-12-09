В Кропивницком медики выдавали свидетельства о вакцинации без прививки на Covid-19 – СБУ
Четверг, 9 декабря 2021, 17:17
Правоохранители заблокировали схему продажи фейковых свидетельств о вакцинации в Кропивницком, которую организовали медики.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Схему организовали семейные врачи городской поликлиники. Как свидетельствуют предварительные данные, злоумышленники изготовляли 6-7 фейковых сертификатов ежедневно, а действовали около полугода.
За каждое фейковое свидетельство дельцы требовали по 2500 грн. Таким образом, они могли "заработать" более 1 млн грн".
Детали: Сообщается, что медики вносили сведения о вакцинации в е-систему eHealth. Далее фейковые сведения загружались в "Дию".
Во время обысков в медучреждении изъяли:
- международные свидетельства о вакцинации;
- журналы фиксации проводимых прививок.
Украинская правда