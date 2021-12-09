Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кропивницком медики выдавали свидетельства о вакцинации без прививки на Covid-19 – СБУ

Четверг, 9 декабря 2021, 17:17
В Кропивницком медики выдавали свидетельства о вакцинации без прививки на Covid-19 – СБУ
фото: СБУ

Правоохранители заблокировали схему продажи фейковых свидетельств о вакцинации в Кропивницком, которую организовали медики.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Схему организовали семейные врачи городской поликлиники. Как свидетельствуют предварительные данные, злоумышленники изготовляли 6-7 фейковых сертификатов ежедневно, а действовали около полугода.

За каждое фейковое свидетельство дельцы требовали по 2500 грн. Таким образом, они могли "заработать" более 1 млн грн".

Детали: Сообщается, что медики вносили сведения о вакцинации в е-систему eHealth. Далее фейковые сведения загружались в "Дию".

Во время обысков в медучреждении изъяли:

  • международные свидетельства о вакцинации;
  • журналы фиксации проводимых прививок.
 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КропивницкийкоронавирусCovid-2019СБУвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кропивницкий
Пьяный полицейский вез выпускников школы и вылетел в кювет: трое 16-летних девушек погибли
Две российских ракеты попали в аэродром возле Кропивницкого
В Кропивницком прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: