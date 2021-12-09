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В Кропивницком медики выдавали свидетельства о вакцинации без прививки на Covid-19 – СБУ

Четверг, 9 декабря 2021, 18:17
фото: СБУ

Правоохранители заблокировали схему продажи фейковых свидетельств о вакцинации в Кропивницком, которую организовали медики.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Схему организовали семейные врачи городской поликлиники. Как свидетельствуют предварительные данные, злоумышленники изготовляли 6-7 фейковых сертификатов ежедневно, а действовали около полугода.

За каждое фейковое свидетельство дельцы требовали по 2500 грн. Таким образом, они могли "заработать" более 1 млн грн".

Детали: Сообщается, что медики вносили сведения о вакцинации в е-систему eHealth. Далее фейковые сведения загружались в "Дию".

Во время обысков в медучреждении изъяли:

  • международные свидетельства о вакцинации;
  • журналы фиксации проводимых прививок.
 
 

Украинская правда
Темы: КропивницкийкоронавирусCovid-2019СБУвакцинация
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