В Кропивницком медики выдавали свидетельства о вакцинации без прививки на Covid-19 – СБУ

Правоохранители заблокировали схему продажи фейковых свидетельств о вакцинации в Кропивницком, которую организовали медики.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Схему организовали семейные врачи городской поликлиники. Как свидетельствуют предварительные данные, злоумышленники изготовляли 6-7 фейковых сертификатов ежедневно, а действовали около полугода.

За каждое фейковое свидетельство дельцы требовали по 2500 грн. Таким образом, они могли "заработать" более 1 млн грн".

Детали: Сообщается, что медики вносили сведения о вакцинации в е-систему eHealth. Далее фейковые сведения загружались в "Дию".

Во время обысков в медучреждении изъяли: