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Украина закрыла доступ к своим внутренним водам для российских кораблей

Суббота, 1 января 2022, 19:18
Украина закрыла доступ к своим внутренним водам для российских кораблей
Речной порт Днепра, фото dp.informator

В субботу, 1 января, вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", теперь кораблям под российскими флагами или с российскими владельцами запрещается перемещаться во внутренних водах Украины.

Источник: документ 1054-IX, опубликованный на сайте Верховной Рады

Дословно: "Запрещается заход на внутренние водные пути Украины: судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях".

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Детали: Таким кораблям запрещено перевозить пассажиров и грузы.

Среди прочего, запрещена и регистрация российских плавательных средств в Государственном судовом реестре Украины.

Украинская правда
Темы: портыРосcиязаконодательство
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