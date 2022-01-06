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В военной части в Одесской области после "предновогоднего празднования" умер контрактник

Четверг, 6 января 2022, 15:59
В военной части в Одесской области после предновогоднего празднования умер контрактник
Фото илюстративное

Специализированная прокуратура возбудила дело по факту смерти военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей в Одесской области после "предновогоднего празднования".

Источник: сообщения Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере

Дословно: "30 декабря 2021 командование (военной части ВСУ в Одесской области – ред.) организовало предновогоднее празднование на территории воинской части.

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После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи.

Другие двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии".

Детали: Прокуратура приступила к уголовному производству по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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Также открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

Украинская правда
Темы: армия
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