Украина получила полевой госпиталь от Эстонии и Германии

Эстония при софинансировании Германии 8 февраля передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие министр обороны Эстонии Кейл Лаанет, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и посол Германии в Эстонии Кристине Хохман.

Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.

"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в сфере военной медицины. Вместе с тем мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины в Агентстве НАТО по поддержке и поставке", – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Украине передан мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медицинской помощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт ранее заявляла, что софинансирование Германии составляет 5,3 млн евро.