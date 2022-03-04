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Во многих городах мира люди собрались на митинги за Украину

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 20:12
Многолюдный митинг в поддержку Украины во Франкфурте 4 марта. Фото: getty images

В ряде городов мира люди вышли на центральные площади и улицы, чтобы выразить поддержку украинцам на фоне российской вооруженной агрессии.

Источник: очевидцы с места событий, национальные СМИ

Детали: Люди вышли на центральные площади Тбилиси в Грузии, Франкфурте-на-Майне в Германии, Праге в Чехии, Вильнюсе в Литве, Париже и Лионе во Франции.

По словам очевидцев, они слушали обращение президента Владимира Зеленского.

Темы: митингиРосcиявойна
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