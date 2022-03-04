Во многих городах мира люди собрались на митинги за Украину

В ряде городов мира люди вышли на центральные площади и улицы, чтобы выразить поддержку украинцам на фоне российской вооруженной агрессии.

Источник: очевидцы с места событий, национальные СМИ

Детали: Люди вышли на центральные площади Тбилиси в Грузии, Франкфурте-на-Майне в Германии, Праге в Чехии, Вильнюсе в Литве, Париже и Лионе во Франции.

По словам очевидцев, они слушали обращение президента Владимира Зеленского.