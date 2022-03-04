Во многих городах мира люди собрались на митинги за Украину
В ряде городов мира люди вышли на центральные площади и улицы, чтобы выразить поддержку украинцам на фоне российской вооруженной агрессии.
Источник: очевидцы с места событий, национальные СМИ
Детали: Люди вышли на центральные площади Тбилиси в Грузии, Франкфурте-на-Майне в Германии, Праге в Чехии, Вильнюсе в Литве, Париже и Лионе во Франции.
По словам очевидцев, они слушали обращение президента Владимира Зеленского.
Послухати звернення Президента України на Вацлавській площі у Празі зібралося близько 80 тисяч людей. pic.twitter.com/m8aZSmypyQ— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 4, 2022
У центрі Тбілісі відбувається багатотисячний мітинг грузинів на підтримку України
Відео: Эхо Кавказа pic.twitter.com/CuHShg4G1K— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022
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Der Römerberg ist voll.— Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (@IGFM_DE) March 4, 2022
Frankfurt zeigt seine volle Solidarität mit der #Ukraine!#StandWithUkraine️ #StopPutinNOW #NoToWar #UkraineUnderAttaсk
Die #Ukraine verteidigt die Freiheit Europas, sagt @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/V1fDFpS8ah