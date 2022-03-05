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Украина присоединилась к киберцентру при НАТО – шаг, ранее блокированный Венгрией

"Европейская правда"Суббота, 5 марта 2022, 11:53

На этой неделе состоялось 30-е заседание руководящего комитета Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты (CCDCOE), на котором представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участника CCDCOE НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Участие и присутствие Украины в CCDCOE будет включать обмен опытом в области киберзащиты между Украиной и другими государствами-членами центра. Украина имеет большой непосредственный опыт борьбы с рядом крупномасштабных кибератак. Ее вклад важен в исследованиях и учениях", - сказал директор Центра сотрудничества в области киберзащиты Яак Тариен.

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"Возможности и навыки во многом базируются на практическом опыте, и сотрудничество с Украиной в области киберзащиты, безусловно, принесет значительную пользу всем членам CCDCOE. Эстония как страна, принимающая CCDCOE, уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах усиления ее способности обеспечивать кибербезопасность", поэтому мы приветствуем решение членов НАТО, которые согласились на предоставление Украине статуса страны-участницы CCDCOE", – прокомментировал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Внеочередное заседание руководящего комитета CCDCOE состоялось на этой неделе вскоре после второго обращения Украины о присоединении, в котором Украина подтвердила постоянную заинтересованность в присоединении к CCDCOE. Центр по-прежнему привлекал страну, не входящую в НАТО.

Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, обучении и обучении в области киберзащиты.

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В начале февраля стало известно, что Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Темы: НАТОкибербезопасность
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