Над Киевским водохранилищем сбили вражеский вертолет
Понедельник, 7 марта 2022, 15:01
Украинские защитники сбили над Киевским водохранилищем в Вышгороде вражеский российский вертолет.
Источник: сухопутные войска ВСУ
Детали: Украинские защитники сообщили о еще одном сбитом вертолете над Вышгородом.
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Утром Генштаб сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород.
В городе возле Киевского водохранилища находятся ГЭС и ГАЭС.
В первые дни войны украинские защитники также сбили несколько вертолетов над водохранилищем и резиденцией беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в нескольких километрах от города.
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Также сообщалось, что враг стреляет у местной дамбы. Из-за потенциальной угрозы воду в водохранилище могут спустить.