Над Киевским водохранилищем сбили вражеский вертолет

Украинские защитники сбили над Киевским водохранилищем в Вышгороде вражеский российский вертолет.

Источник: сухопутные войска ВСУ

Детали: Украинские защитники сообщили о еще одном сбитом вертолете над Вышгородом.

Утром Генштаб сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород.

В городе возле Киевского водохранилища находятся ГЭС и ГАЭС.

В первые дни войны украинские защитники также сбили несколько вертолетов над водохранилищем и резиденцией беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в нескольких километрах от города.

Также сообщалось, что враг стреляет у местной дамбы. Из-за потенциальной угрозы воду в водохранилище могут спустить.