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Над Киевским водохранилищем сбили вражеский вертолет

Мазуренко Алена Понедельник, 7 марта 2022, 16:01

Украинские защитники сбили над Киевским водохранилищем в Вышгороде вражеский российский вертолет.

Источник: сухопутные войска ВСУ

Детали: Украинские защитники сообщили о еще одном сбитом вертолете над Вышгородом.

Утром Генштаб сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород.

В городе возле Киевского водохранилища находятся ГЭС и ГАЭС.

В первые дни войны украинские защитники также сбили несколько вертолетов над водохранилищем и резиденцией беглого президента Виктора Януковича "Межигорье" в нескольких километрах от города.

Также сообщалось, что враг стреляет у местной дамбы. Из-за потенциальной угрозы воду в водохранилище могут спустить.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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