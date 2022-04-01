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В Крыму оккупанты попросили не завозить им беженцев из Украины в "туристический сезон"

Пятница, 1 апреля 2022, 18:57
Якутск, фото ykt.ru

Российские СМИ пишут, что украинцев из ОРДЛО и других регионов, которых первоначально хотели разместить в Крыму, вероятно, "перераспределят" в разные части России. Причина - якобы начало туристического сезона.

Источник: Интерфакс со ссылкой на сообщение на сайте оккупационных властей Крыма

Дословно: "МЧС Крыма сообщило, что в регионе "в связи со сложившейся ситуацией ожидается туристический сезон с максимальным заполнением объектов санаторно-гостиничного комплекса, и попросило не рассматривать выделение квот на бежецев на Крым".

Детали: В то же время разные регионы РФ "готовы увеличить вместимость пунктов временного размещения для беженцев".

Ранее переселенцы из ОРДЛО ожидали, что Крым примет более 4,7 тысяч беженцев.

Из сообщения следует, что ккупанты в Крыму также констатируют, что людей, прибывающих на полуостров в качестве беженцев, в итоге переселяют в Россию.

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