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WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 04:00

Артиллерия с Запада, наполнившая Украину, изменит ход войны с Россией и заставит как РФ, так и Украину "действовать более ловко", чтобы избежать серьезных жертв.

Источник: источники WP в Минобороны США, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен

Детали: Ллойд Остин сказал, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны отметил, что поскольку Запад продолжает посылать в Украину так много артиллерии, "это может стать чем-то вроде перестрелки". По оценке Пентагона, Россия не так эффективна, как хотелось бы, в использовании дальнобойной артиллерии.

Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой обучает небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить, одобрит передачу еще большего количества артиллерии Украине в ближайшие дни.

Как сообщается, США уже пообещали предоставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц. По состоянию на четверг, более половины прибыли в Украину, как сообщил источник WP.

Как сообщил Блинкен, новый запрос Конгресса США на сумму 33 млрд долларов на дополнительную помощь Украине включает финансирование "дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра".

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Кроме того, Франция пообещала самоходные гаубицы "Цезарь", стреляющие теми же 155-мм снарядами.

Другие союзники, такие как Британия и Швеция, также могут отправить артиллерию.

Темы: Росcияоружиевойна
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