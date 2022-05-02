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WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 04:00

Артиллерия с Запада, наполнившая Украину, изменит ход войны с Россией и заставит как РФ, так и Украину "действовать более ловко", чтобы избежать серьезных жертв.

Источник: источники WP в Минобороны США, министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен

Детали: Ллойд Остин сказал, что дальнобойная артиллерия окажется решающей на следующем этапе войны.

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Высокопоставленный представитель Министерства обороны отметил, что поскольку Запад продолжает посылать в Украину так много артиллерии, "это может стать чем-то вроде перестрелки". По оценке Пентагона, Россия не так эффективна, как хотелось бы, в использовании дальнобойной артиллерии.

Ожидается, что администрация Байдена, которая вместе с Канадой обучает небольшое количество украинских военнослужащих обращению с десятками 155-мм гаубиц, которые обе страны обязались предоставить, одобрит передачу еще большего количества артиллерии Украине в ближайшие дни.

Как сообщается, США уже пообещали предоставить около 190 тысяч артиллерийских снарядов плюс 90 гаубиц. По состоянию на четверг, более половины прибыли в Украину, как сообщил источник WP.

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Как сообщил Блинкен, новый запрос Конгресса США на сумму 33 млрд долларов на дополнительную помощь Украине включает финансирование "дальнобойной артиллерии более тяжелого калибра".

Кроме того, Франция пообещала самоходные гаубицы "Цезарь", стреляющие теми же 155-мм снарядами.

Другие союзники, такие как Британия и Швеция, также могут отправить артиллерию.

Темы: Росcияоружиевойна
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