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Новый посол США записала с Майдана приветственное обращение к украинцам

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 17:50

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк, на днях прибывшая в Киев, записала приветственное обращение к украинцам, в котором подтверждает поддержку США и готовность помогать Украине противостоять российской агрессии столько, сколько это будет необходимо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол отмечает, что, как и тысячи людей по всему миру, восхищается мужеством, решительностью и креативностью украинцев в эти трудные времена. 

"США - на стороне украинского народа в защите суверенной, независимой демократической Украины. Мы поможем Украине защититься от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны РФ. Мы продолжим сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы помочь вам защищать свою страну, свои дома, свою свободу и демократию. И мы будем делать это столько, сколько необходимо... Я знаю, что оборона Украины - это тоже оборона Европы, и для США это очень важно", - заявила Бриджит Бринк.

Она отметила также, что США будут работать над привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах.

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Бриджит Бринк добавила, что позаботится о том, чтобы помощь, оказываемая Штатами в поддержку Украины, попадала к нуждающимся.

"Я горжусь тем, что президент Байден назначил меня как представителя США в эти сложные времена. И я знаю, что Украина победит - благодаря вашему мужеству, сплоченности, решительности и поддержке ваших друзей и партнеров. И когда это произойдет, мы и дальше будем поддерживать вас и ваше право определять собственное будущее и прокладывать свой путь", - заключает Бриджит Бринк.

Напомним, о прибытии Бриджит Бринк в Киев стало известно 30 мая. На следующий день посол посетила место боев в аэропорту Гостомеля.

Прежде чем Сенат США 19 мая Сенат США единогласно утвердил ее на должность посла Соединенных Штатов в Украине, Штаты не имели посла в Украине уже три года. Последнего утвержденного Сенатом посла в Украине Мари Йованович тогдашний президент Дональд Трамп устранил в 2019 году, добиваясь расследования своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бриджит Бринк работала на нескольких должностях в дипломатическом корпусе, в том числе была заместителем помощника секретаря в Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента. Она говорит по-русски, работала в посольствах США в Сербии, Кипре, Грузии и Узбекистане.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, возглавляющая дипмиссию США в Украине.

Темы: СШАдипломатические отношенияКиев
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