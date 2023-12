Новый посол США записала с Майдана приветственное обращение к украинцам

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк, на днях прибывшая в Киев, записала приветственное обращение к украинцам, в котором подтверждает поддержку США и готовность помогать Украине противостоять российской агрессии столько, сколько это будет необходимо.

Посол отмечает, что, как и тысячи людей по всему миру, восхищается мужеством, решительностью и креативностью украинцев в эти трудные времена.

At this critical time, my @USEmbassyKyiv team and I are working around the clock to ensure U.S. support makes a difference on the frontlines and in the lives of all Ukrainians. pic.twitter.com/d6frboy96s