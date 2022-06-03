Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
Военные аналитики Соединенных Штатов предполагают, что Кремль проявляет нерешительность "по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию" на юге Украины.
Источник: американский Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские войска 2 июня продолжили операции по захвату Северодонецка и Лисичанска.
Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем вернуться в Донецкую область, но вряд ли у захватчиков есть силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после предварительных потерь.
Российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержанием нравственного духа мобилизованного личного состава.
Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в русских и вверенных подразделениях.
2 июня 113 полк так называемой "ДНР" опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные воины жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимых медицинских осмотров.
Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами установления постоянного контроля на недавно оккупированных украинских территориях.
Институт сообщает, что 2 июня российские войска снова наносили ракетные и артиллерийские удары по Донецкой области.
А также продолжили наступательные действия на востоке от Бахмута в районе Камышевахи, Михайловки, Врубовки, Берестового, Белогоровки, Светлодарска и Нагорного.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжают отдавать предпочтение захвату Северодонецка за счет продвижения на других направлений.
- Оккупанты продолжали штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить полный контроль над Луганской областью.
- Руссияне постепенно продвигались вокруг Авдеевки.
- Украинские контрнаступления на северо-западе Херсонской области отбросили российские войска на восточный берег реки Ингулец и, вероятно, будут продолжать нарушать российские наземные линии связи вдоль трассы Т2207.
- Кремль продолжал проводить непоследовательные оккупационные мероприятия на юге Украины, что подтверждает как мощное сопротивление украинцев, так и "вероятную нерешительность Кремля по поводу того, как интегрировать оккупированную территорию".