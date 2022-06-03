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Байден не будет говорить украинцам, стоит ли уступать территории

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 23:05
Байден не будет говорить украинцам, стоит ли уступать территории
президент сша джо байден 2 июня. фото: getty images

Президент США Джо Байден сказал, что не будет влиять на решение украинских властей по поводу территориальных уступок в пользу российских оккупантов.

Источник: "Голос Америки" с комментарием Байдена

Прямая речь Байдена: "Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны делать, а чего не должны".

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Детали: Журналисты спросили американского президента, стоит ли украинским властям согласиться на территориальные уступки ради мира.

Байден добавил, что в определенное время придет момент для мирного урегулирования путем переговоров. Он сказал, что не может предусмотреть, что будет включено в повестку дня на этих переговорах.

Сейчас его администрация сосредоточена на том, чтобы предоставить Украине средства для своей защиты. Президент США подчеркнул, что придерживается принципа "Ничего об Украине без Украины".

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Что было раньше: Байден опубликовал колонку в New York Times, где объяснил, что власти США будут делать для завершения войны. Он объяснил, что американское правительство будет предоставлять Украине соответствующее вооружение для обороны, в том числе ракетные комплексы и боеприпасы к ним, но не будет ни затягивать войну, ни давить на украинские власти по поводу уступок.

Темы: БайденСШАвойнаперемирие
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