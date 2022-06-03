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Байден не будет говорить украинцам, стоит ли уступать территории

Денис КарловскийПятница, 3 июня 2022, 23:05
президент сша джо байден 2 июня. фото: getty images

Президент США Джо Байден сказал, что не будет влиять на решение украинских властей по поводу территориальных уступок в пользу российских оккупантов.

Источник: "Голос Америки" с комментарием Байдена

Прямая речь Байдена: "Это их территория. Я не собираюсь говорить им, что они должны делать, а чего не должны".

Детали: Журналисты спросили американского президента, стоит ли украинским властям согласиться на территориальные уступки ради мира.

Байден добавил, что в определенное время придет момент для мирного урегулирования путем переговоров. Он сказал, что не может предусмотреть, что будет включено в повестку дня на этих переговорах.

Сейчас его администрация сосредоточена на том, чтобы предоставить Украине средства для своей защиты. Президент США подчеркнул, что придерживается принципа "Ничего об Украине без Украины".

Что было раньше: Байден опубликовал колонку в New York Times, где объяснил, что власти США будут делать для завершения войны. Он объяснил, что американское правительство будет предоставлять Украине соответствующее вооружение для обороны, в том числе ракетные комплексы и боеприпасы к ним, но не будет ни затягивать войну, ни давить на украинские власти по поводу уступок.

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Темы: БайденСШАвойнаперемирие
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