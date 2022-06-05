Украинские бойцы за сутки уничтожили порядка 100 врагов, 5 танков и 13 ББМ

За последние сутки защитники Украины уничтожили в боях порядка сотни российских военнослужащих, 5 вражеских танков, 13 боевых бронированных машин, 8 беспилотников и 23 единицы автомобильной техники или автоцистерн.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составили:

личного состава – порядка 31150 (+100) человек ликвидировано

танков ‒ 1381 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,

артиллерийских систем – 686 (+6) ед,

РСЗО ‒ 207 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 95 (+0) ед,

самолетов – 210 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатые ракеты – 122 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,

специальная техника – 53 (+1).

Данные уточняются.