Украинские бойцы за сутки уничтожили порядка 100 врагов, 5 танков и 13 ББМ
Воскресенье, 5 июня 2022, 09:06
За последние сутки защитники Украины уничтожили в боях порядка сотни российских военнослужащих, 5 вражеских танков, 13 боевых бронированных машин, 8 беспилотников и 23 единицы автомобильной техники или автоцистерн.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 31150 (+100) человек ликвидировано
- танков ‒ 1381 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 686 (+6) ед,
- РСЗО ‒ 207 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатые ракеты – 122 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,
- специальная техника – 53 (+1).
Данные уточняются.