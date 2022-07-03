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Президент Германии: не толкайте Украину за стол переговоров

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 18:07
Франк-Вальтер Штайнмайер, фото picture alliance via Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.

Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны.

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Темы: ГерманияРосcияпереговорывойна
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