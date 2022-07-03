Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Германии: не толкайте Украину за стол переговоров

"Европейская правда"Воскресенье, 3 июля 2022, 18:07
Президент Германии: не толкайте Украину за стол переговоров
Франк-Вальтер Штайнмайер, фото picture alliance via Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призывов в адрес Украины о переговорах о прекращении войны, которую начала Россия.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны поставить Украину в положение, когда ей есть о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров. Мы не будем давить на Украину. Это остается решением для Украины, когда идти по этому пути", - сказал Штайнмайер.

Реклама:

Он также заявил, что никто не ожидал, что президент РФ Владимир Путин смирится с "полным экономическим, политическим и моральным разорением своей страны" для того, чтобы осуществить свои имперские мечты.

Что касается влияния войны на Германию, он сказал: "Возможно также, что у нас впереди несколько трудных лет".

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также - Гарантии безопасности по дороге в НАТО: что у Зеленского хотят предложить Западу

Темы: ГерманияРосcияпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: