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После вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

"Европейская правда"Вторник, 5 июля 2022, 16:55

Спутниковые снимки свидетельствуют, что за последний месяц Россия отвела от границы с Финляндией более 100 единиц тяжелой техники – это совпало с началом движения Хельсинки в Североатлантический альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации финского вещателя Yle.

Отвод техники был зафиксирован в воинской части 34667, расположенной в селе Алакуртти Мурманской области, в 70 километрах от границы с Финляндией. Военная часть относится к Северному флоту РФ – самому новому российскому военному округу.

В военной части в Алакуртти служит 80-я отдельная мотострелковая бригада, насчитывающая 2100 военнослужащих. Еще в начале мая финские СМИ сообщали, что доказательств массового участия военнослужащих бригады в войне в Украине нет.

Но спутниковые снимки, сделанные 13 и 24 мая, свидетельствуют о том, что в воинской части значительно уменьшилось количество военной техники. Они фиксируют, в частности, отвод танков и тягачей МТ-ЛБ – в общей сложности до сотни единиц, а также, вероятно, самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

На супутниковому фото від 26 червня показані три райони скупчення військової техніки на російській базі в Алакуртті, які за травень спорожніли
На спутниковом фото от 26 июня показаны три района скопления военной техники на российской базе в Алакуртти, которые за май опустели
Фото: Airbus DS

По подсчетам военного эксперта Марка Эклунда, вместе с техникой из воинской части в Алакуртти могли уйти до 800 военнослужащих. Он предполагает, что Россия решила перебросить их в Украину для участия в войне.

Эклунд считает маловероятной версию о том, что военных сняли с Алакуртти для проведения учений, поскольку они начинаются каждые шесть месяцев и должны были завершиться как раз весной.

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На то, что военных направили на войну в Украину, косвенно могут указывать полсотни объявлений о работе в Алакуртти, которые журналисты Yle нашли в интернете. Большинство связано с тыловой работой – например, юристы, но есть и более двух десятков вакансий стрелков.

Напомним, Финляндия вместе со Швецией подали заявку на вступление в НАТО в мае. Послы стран-членов НАТО 5 июля подписали протоколы о вступлении государств в Альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что процесс ратификации будет продолжаться "в течение месяцев".

Темы: НАТОФинляндияРосcияграница
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