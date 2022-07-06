Ким рассказал, является ли Николаев приоритетом для врага
Среда, 6 июля 2022, 06:14
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, является ли в настоящее время Николаев приоритетом врага.
Источник: Ким в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Нет, я считаю, что Николаев – такой же город, как и все остальные, но, с точки зрения российской стратегии, это одна из точек, которые они бы не прочь взять или перейти.
Поэтому если бы у них была возможность нападать на Одессу, они бы туда нападали.
Сейчас Николаев – прифронтовый город.
Таким городом мог быть Херсон, мог быть Николаев, могла быть Одесса, любой другой город".