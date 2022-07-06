Ким рассказал, является ли Николаев приоритетом для врага

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, является ли в настоящее время Николаев приоритетом врага.

Источник: Ким в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Нет, я считаю, что Николаев – такой же город, как и все остальные, но, с точки зрения российской стратегии, это одна из точек, которые они бы не прочь взять или перейти.

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Поэтому если бы у них была возможность нападать на Одессу, они бы туда нападали.

Сейчас Николаев – прифронтовый город.

Таким городом мог быть Херсон, мог быть Николаев, могла быть Одесса, любой другой город".