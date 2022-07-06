В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант

Видеосервис Youtube и социальную сеть Instagram отключили на территории Херсонской области.

Источник: коллаборант, так называемый пресс-секретарь оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в Telegram

Прямая речь Мороза: "У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно – только нужно ВПН включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально".

Детали: Как известно, Instagram принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской.

Предыстория: