Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 10:57
В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
Фото kevberon с сайта Pixabay

Видеосервис Youtube и социальную сеть Instagram отключили на территории Херсонской области.

Источник: коллаборант, так называемый пресс-секретарь оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в Telegram

Прямая речь Мороза: "У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно – только нужно ВПН включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально".

Реклама:

Детали: Как известно, Instagram принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской.

Предыстория:

  • Ранее Instagram и Facebook заблокировали в Луганской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьсоцсетиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: