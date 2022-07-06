В Херсонской области отключили Youtube и Instagram – коллаборант
Среда, 6 июля 2022, 10:57
Видеосервис Youtube и социальную сеть Instagram отключили на территории Херсонской области.
Источник: коллаборант, так называемый пресс-секретарь оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в Telegram
Прямая речь Мороза: "У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно – только нужно ВПН включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, обходимся как-то, нормально".
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Детали: Как известно, Instagram принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской.
Предыстория:
- Ранее Instagram и Facebook заблокировали в Луганской области.
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