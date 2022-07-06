Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица

Алена МазуренкоСреда, 6 июля 2022, 23:52
Обострение путлера: РФ хочет обсудить неонацизм на Совбезе ООН – Кислица
Сергей Кислица Фото: Facebook постпреда Украины в ООН

Россия в ООН решила созвать неформальную встречу Совбеза, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в Украине. Украинский постпред Сергей Кислица считает, что россияне устраивают в Нью-Йорке очередное беснование "путлерюгендцев".

Источник: постпред Украины в ООН Сергей Кислица в комментарии УП и Twitter

Детали: Российские представители в ООН решили созвать на 11 июля неформальную встречу членов Совбеза ООН под названием: "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине".

Реклама:

Прямая речь Кислицы: "Летнее обострение агрессивной мимикрии - это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют".

Детали: В частности, оккупанты в очередной раз хотят обсудить исторические фигуры Степана Бандеры и Романа Шухевича, чьи образы активно использует российская пропаганда.

Россияне в очередной раз заявляют, что Революция Достоинства сопровождалась "факельной походкой" и заостряют внимание на любви украинских бойцов к татуировкам.

Кроме того, по мнению российских дипломатов, которых часто подлавливали на распространенные фейков в ООН, украинские защитники "имитируют" методы пыток Третьего Рейха.

 
 

Темы: ООНРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
ООН
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
Путин, на которого выдал ордер МУС, не поедет на Генассамблею ООН в сентябре
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: