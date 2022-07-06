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"Обострение путлера": РФ хочет обсудить "неонацизм" на Совбезе ООН – Кислица

Мазуренко Алена Среда, 6 июля 2022, 23:52
Сергей Кислица Фото: Facebook постпреда Украины в ООН

Россия в ООН решила созвать неформальную встречу Совбеза, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в Украине. Украинский постпред Сергей Кислица считает, что россияне устраивают в Нью-Йорке очередное беснование "путлерюгендцев".

Источник: постпред Украины в ООН Сергей Кислица в комментарии УП и Twitter

Детали: Российские представители в ООН решили созвать на 11 июля неформальную встречу членов Совбеза ООН под названием: "Неонацизм и радикальный национализм: исследование первопричин кризиса в Украине".

Прямая речь Кислицы: "Летнее обострение агрессивной мимикрии - это когда миссия фашистской страны, по масштабам разрушений украинских городов превзошедшая нацистов и фашистов, организует в Нью-Йорке очередное беснование о "неонацистах". Семь десятков дипломатов-путерюгендцев в миссии РФ при ООН зигуют".

Детали: В частности, оккупанты в очередной раз хотят обсудить исторические фигуры Степана Бандеры и Романа Шухевича, чьи образы активно использует российская пропаганда.

Россияне в очередной раз заявляют, что Революция Достоинства сопровождалась "факельной походкой" и заостряют внимание на любви украинских бойцов к татуировкам.

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Кроме того, по мнению российских дипломатов, которых часто подлавливали на распространенные фейков в ООН, украинские защитники "имитируют" методы пыток Третьего Рейха.

 
 

Темы: ООНРосcияУкраина
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