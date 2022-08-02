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США убили лидера "Аль-Каиды"

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 00:50
ФОТО: AFP

Соединенные Штаты убили лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Источник: Reuters, источники CNN

Детали: По данным источников CNN, Айман Аль-Завахири был ликвидирован ударом беспилотника.

Правительство США пока не подтвердило его смерть.

Президент США Джо Байден выступит в 02:30 (по Киеву) с сообщением об "успешной контртеррористической операции" против "Аль-Каиды" в Афганистане.

Обновлено: Джо Байден подтвердил ликвидацию Завахири. Байден сказал, что "теперь справедливость победила, и этого лидера террористов больше нет".

Как пишет CNN, Завахири скрывался в приюте в Кабуле, и был убит в результате "точного авиаудара" с использованием двух ракет Hellfire. Удар был санкционирован Байденом после нескольких недель встреч с его кабинетом и ключевыми советниками. При ударе американского персонала в Кабуле не было.

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Высокопоставленные деятели "Талибана" знали о присутствии Завахири в этом районе и даже приняли меры, чтобы скрыть его присутствие после успешного удара, ограничив доступ к убежищу и быстро переместив членов семьи Завахири, которые не пострадали во время удара.

Справка. Завахири, которому только что исполнился 71 год, был личным врачом Усамы бен Ладена и после его смерти стал его преемником. Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 25 млн долларов за информацию, которая ведет непосредственно к задержанию Завахири.

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Темы: СШААфганистан
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