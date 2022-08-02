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ISW: Россия перебрасывает войска на Запорожье и останавливает наступление на Славянск

Вторник, 2 августа 2022, 03:30
ФОТО: GETTY

Россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск – это, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит россиян мощностей, так же, как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.

Дословно: "Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении – так же, как захват Россией Луганской области позволил  Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области".

Детали: Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут происходить по всей южной оси.

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Темы: войнаРосcия
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