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Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении

Анастасия КалатурСуббота, 3 сентября 2022, 06:39
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении – по данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам, в частности пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

Уточняется, что с началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Наши силы отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На Северском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское, Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Наши силы удерживают  позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Руськие Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Райгородок, Северск, Спирное.

На Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял районы Соледара, Бахмута, Кодемы.

На Авдеевском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении враг активных наступательных действий не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

На Запорожском направлении враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Новоселка, Железнодорожное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина. Силы обороны отбили наступление противника в районах Высокополья и Потемкиного.

В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. "Байрактар" нанес ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами. Ракетные войска и артиллерия поразили более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта. Уничтожены 3 ЗРК и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

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Темы: войнаГенштабРосcия
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