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Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 23:07

Германия за последнюю неделю передала Украине радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из данных правительства Германии, опубликованных во вторник.

Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров. По оценкам радар сможет выявить 40 огневых позиций за две минуты. Эксперты оценивают стоимость системы COBRA в 50 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что Германия может передать Украине от трех до пяти радиолокационных станций COBRA, но Берлин объявлял о подготовке только одной такой системы.

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.

В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ЗСУ Gepard. Из них 20 уже переданы Киеву.

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Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками.

Так он прокомментировал, почему Берлин отказывается давать Киеву боевые танки, к чему призвал украинский премьер Денис Шмигаль.

Темы: ГерманияоружиеУкраинавойна
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