Германия передала Украине РЛС COBRA и еще пять Gepard

Германия за последнюю неделю передала Украине радиолокационную станцию ​​COBRA и пять зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из данных правительства Германии, опубликованных во вторник.

Радарная технология COBRA (Counter Battery Radar) является системой артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра 80 миллиметров. По оценкам радар сможет выявить 40 огневых позиций за две минуты. Эксперты оценивают стоимость системы COBRA в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Германия может передать Украине от трех до пяти радиолокационных станций COBRA, но Берлин объявлял о подготовке только одной такой системы.

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм. В реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.

В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ЗСУ Gepard. Из них 20 уже переданы Киеву.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, проходит в координации с союзниками.

ВИДЕО ДНЯ

Так он прокомментировал, почему Берлин отказывается давать Киеву боевые танки, к чему призвал украинский премьер Денис Шмигаль.