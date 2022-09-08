"Мелитополь сегодня еще более украинский, чем был когда-либо" – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров назвал ситуацию в городе сверхсложной, однако заявил, что "Мелитополь сегодня еще более украинский, чем был когда-либо".

Источник: Федоров в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Прежде всего скажу, что Мелитополь сегодня еще более украинский, чем был когда-либо.

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Город – это не только территория, не только здания, не только школы или детские сады. В первую очередь это люди. Кто находится во временно оккупированном Мелитополе, кто - в других регионах нашей страны, а кто - за рубежом.

Если мы сейчас концентрируем внимание непосредственно на городе, то там ситуация сверхсложная".

"Я не зря сказал, что Мелитополь сегодня украинский как никогда. Думаю, мы коснемся темы фейкового референдума в нашем городе.

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Так вот, первые опросы показали, что 90% мелитопольцев либо отказались участвовать в псевдоопросах, либо сказали, что они не поддерживают оккупацию. Отмечу, это оставшиеся в Мелитополе".