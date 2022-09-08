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Обстрелы Днепропетровщины: в Никополе повреждены 11 домов и гимназия

Елена РощинаЧетверг, 8 сентября 2022, 08:49

За ночь на 8 сентября российские войска четыре раза обстреляли из артиллерийских систем Никопольский район Днепропетровской области, в самом Никополе есть поврежденные объекты.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Ночь снова из тревог и обстрелов… Россияне четырежды направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Предварительно никто не пострадал".

Детали: В частности, Марганецкую общину Никопольского района обстреляли трижды. Повреждено предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в общине выясняются.

В Никополе повреждено 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Кроме того, оборвалась линия электропередач. Электрики уже чинят.

В других районах области ночь была спокойной.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольвойнаобстрел
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