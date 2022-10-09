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В КГГА и ГСЧС объяснили звуки взрывов в столице

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 19:14
разминирование 9 октября, фото ГСЧС

Звуки взрывов, которые были слышны в Киеве в воскресенье вечером, связаны с работой саперов в Бучанском районе Киевской области.

Источник: КГГА, председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС Украины

Дословно КГГА: "Звуки взрывов, которые были слышны в Киеве, связаны с работой саперов в Киевской области...

На территории Киева все спокойно. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации".

Дословно Кулеба: "Звук взрыва, который могли слышать жители Киевской области до оповещения воздушной тревоги – плановое разминирование саперами ГСЧС на территории Бучанского района. Взрыв контролируемый.

Подчеркиваю, ликвидация взрывоопасных предметов на Киевщине осуществляется ежедневно. С начала работ в области уже обнаружено и ликвидировано более 70 тысяч взрывоопасных предметов".

Дословно ГСЧС: "9 октября пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели работы по разминированию в лесном массиве с. Горенка. Саперы обнаружили боевую часть РСЗО УРАГАН с тридцатью кассетными элементами 9Н210 и уничтожили их на месте обнаружения.

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фото ГСЧС

Это именно тот взрыв, который слышали киевляне около 18 часов, который совпал с объявлением воздушной тревоги".

Что предшествовало: В воскресенье вечером на всей материковой части Украины, в том числе в Киеве и области, объявлена воздушная тревога.

Темы: КиевКиевская областьвзрыввоздушная тревога
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