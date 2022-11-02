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В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 03:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГАЛУЩЕНКО

Министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко никоим образом не повлияет на ситуацию с обеспечением газом населения и промышленности.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг Галущенко

Прямая речь Галущенко: "Был один менеджер, теперь - станет другой. Не нужно связывать ситуацию, например, с обеспечением газа с конкретной фамилией. Это система - она так работает".

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Детали: Министр уточнил, что перед новым руководителем НАК будет стоять аналогичная задача, как и перед его предшественником: стабильная и качественная работа компании, в частности увеличение добычи газа и привлечение инвестиций.

Что предшествовало: Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Темы: Нефтегазэнергетика
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