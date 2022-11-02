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В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой

Станислав ПогориловСреда, 2 ноября 2022, 04:31
ГЕРМАН ГАЛУЩЕНКО, ФОТО ИЗ FACEBOOK ГАЛУЩЕНКО

Министр энергетики Герман Галущенко утверждает, что увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко никоим образом не повлияет на ситуацию с обеспечением газом населения и промышленности.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг Галущенко

Прямая речь Галущенко: "Был один менеджер, теперь - станет другой. Не нужно связывать ситуацию, например, с обеспечением газа с конкретной фамилией. Это система - она так работает".

Детали: Министр уточнил, что перед новым руководителем НАК будет стоять аналогичная задача, как и перед его предшественником: стабильная и качественная работа компании, в частности увеличение добычи газа и привлечение инвестиций.

Что предшествовало: Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

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Темы: Нефтегазэнергетика
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