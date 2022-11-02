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Зеленский о перехваченных разговорах оккупантов: Я русский язык лучше знаю

Валентина РоманенкоСреда, 2 ноября 2022, 12:37
Зеленский о перехваченных разговорах оккупантов: Я русский язык лучше знаю
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что российские оккупанты отличаются своей необразованностью и неграмотностью.

Источник: глава государства в интервью чешскому телевидению, обнародованном на его страницах в соцсетях 2 ноября

Прямая речь: "Очень много перехватов (разговоров захватчиков, которые обнародуют СБУ и ГУР -ред.)... Я русский язык знаю гораздо лучше, чем те люди, которые общались между собой. Потом такая вещь как матерные слова... Они этими словами общаются с родителями постоянно... Через слово.

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Если ты так с родителями общаешься, понятно, почему ты так себя ведешь... То есть это - необразованные невоспитанные невоспитанные циничные звери".

Детали: Зеленский признался, что не ожидал, что в 21 веке люди способны на такие зверства, как россияне, которые убивали за зонтик, чайник, унитаз.

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Такое впечатление, что это было нашествие диких людей, которых до того держали в ямах и клетках, а потом освободили, пообещав свободу, если они пойдут убивать украинцев, отметил президент.

Темы: Зеленскийвойна
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